Может затмить Белоснежку: Галь Гадот предстанет в роли Злой Королевы в новой экранизации сказки
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Фото: Abc/Keystone Press Agency
Галь Гадот, по сообщениям СМИ, появится в новой версии сказки о Белоснежке, съемки которой начнутся в 2022 году. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Режиссером проекта станет Марк Уэбб, а главную роль исполнит Рэйчел Зеглер. А в роли красавицы-королевы, которая покорила сердце отца Белоснежки и задумала погубить свою падчерицу, которую считают красивее, чем она, окажется Гадот. В Сети, однако, уже начали задумываться, не затмит ли Злая Королева саму принцессу.
Этим летом стала известна артистка, которую выбрали на роль подруги гномов — создателей фильма она привлекла не только подходящей внешностью, но и вокальными данными, поскольку ей предстоит спеть в фильме несколько песен.
«Необычные вокальные данные Рэйчел — это только часть ее таланта. Ее сила, интеллект и оптимизм станут неотъемлемой частью переосмысленной радости в этой классической сказке Disney», — заявил режиссер фильма после прослушивания девушки, которой предстоит непростая задача — составить конкуренцию прекрасной Гадот.
Напомним, за Галь Гадот уже числится немало ролей известных красавиц — наиболее популярна она стала в роли Чудо-женщины.
Фото: Instagram