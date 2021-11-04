Может затмить Белоснежку: Галь Гадот предстанет в роли Злой Королевы в новой экранизации сказки

Галь Гадот, по сообщениям СМИ, появится в новой версии сказки о Белоснежке, съемки которой начнутся в 2022 году. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссером проекта станет Марк Уэбб, а главную роль исполнит Рэйчел Зеглер. А в роли красавицы-королевы, которая покорила сердце отца Белоснежки и задумала погубить свою падчерицу, которую считают красивее, чем она, окажется Гадот. В Сети, однако, уже начали задумываться, не затмит ли Злая Королева саму принцессу.

Этим летом стала известна артистка, которую выбрали на роль подруги гномов — создателей фильма она привлекла не только подходящей внешностью, но и вокальными данными, поскольку ей предстоит спеть в фильме несколько песен.