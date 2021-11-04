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Может затмить Белоснежку: Галь Гадот предстанет в роли Злой Королевы в новой экранизации сказки

Съемки нового мюзикла по любимой сказке детства начнутся уже в 2022 году. Режиссером фильма станет Марк Уэбб, снявший «Почему женщины убивают», а в главной роли появится актриса, известная по новой «Вестсайдской истории».
Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Галь Гадот

Фото: Abc/Keystone Press Agency

Галь Гадот, по сообщениям СМИ, появится в новой версии сказки о Белоснежке, съемки которой начнутся в 2022 году. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссером проекта станет Марк Уэбб, а главную роль исполнит Рэйчел Зеглер. А в роли красавицы-королевы, которая покорила сердце отца Белоснежки и задумала погубить свою падчерицу, которую считают красивее, чем она, окажется Гадот. В Сети, однако, уже начали задумываться, не затмит ли Злая Королева саму принцессу.

Этим летом стала известна артистка, которую выбрали на роль подруги гномов — создателей фильма она привлекла не только подходящей внешностью, но и вокальными данными, поскольку ей предстоит спеть в фильме несколько песен.

«Необычные вокальные данные Рэйчел — это только часть ее таланта. Ее сила, интеллект и оптимизм станут неотъемлемой частью переосмысленной радости в этой классической сказке Disney», — заявил режиссер фильма после прослушивания девушки, которой предстоит непростая задача — составить конкуренцию прекрасной Гадот.

Напомним, за Галь Гадот уже числится немало ролей известных красавиц — наиболее популярна она стала в роли Чудо-женщины.

Фото: Instagram