Новый фильм о Белоснежке: кто сыграет темноволосую красавицу?

Звезда новой «Вестсайдской истории» Рейчел Зеглер исполнит роль Белоснежки в новом фильме, съемки которого, как ожидается, начнутся в 2022 году. Об этом сообщает Deadline.

Режиссером новой сказки станет Марк Уэбб, снявший «Почему женщины убивают». Он же рассказал журналистам, что был впечатлен прослушиванием Рейчел, ее обаянием и вокальными данными – напомним, в сказке эта принцесса очень любит петь.