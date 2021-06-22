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Новый фильм о Белоснежке: кто сыграет темноволосую красавицу?

Стала известна актриса, которая исполнит роль темноволосой красавицей в новой сказке от Disney. Девушка привлекла создателей фильма не только своей внешностью и харизмой, но и выдающимися вокальными данными, без которых Белоснежке не обойтись.
Новый фильм о Белоснежке: кто сыграет темноволосую красавицу?

Звезда новой «Вестсайдской истории» Рейчел Зеглер исполнит роль Белоснежки в новом фильме, съемки которого, как ожидается, начнутся в 2022 году. Об этом сообщает Deadline.

Режиссером новой сказки станет Марк Уэбб, снявший «Почему женщины убивают». Он же рассказал журналистам, что был впечатлен прослушиванием Рейчел, ее обаянием и вокальными данными – напомним, в сказке эта принцесса очень любит петь.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Рейчел Зеглер

Фото: @rachelzegler

«Необычные вокальные данные Рэйчел — это только часть ее таланта. Ее сила, интеллект и оптимизм станут неотъемлемой частью переосмысленной радости в этой классической сказке Disney», — заявил Уэбб.

В свое время мультфильм про Белоснежку стал первым анимационным фильмом, который принес успех киностудии, и в Disney хотят его повторить. История Белоснежки, как ожидается, будет расширена.

В последнее время адаптации мультфильмов с реальными людьми имеют огромный успех, даже если речь идет об антагонистах. Так, недавно на экранах появилась история злодейки из мультфильма «101 далматинец» – «Круэлла». Лента уже имеет большую популярность, а обаятельная героиня в исполнении Эммы Стоун сразу покорила сердца зрителей.

Фото: Instagram Рейчел Зеглер

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