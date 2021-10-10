«Может случится, что угодно»: Цискаридзе раскритиковал безопасность в Большом театре после ЧП
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Фото: East News Russia
Народный артист России Николай Цискаридзе высказался о возможных причинах трагедии, произошедшей накануне в Большом театре. На сцене во время выступления погиб 37-летний артист — он оказался на пути опускавшейся сверху 2-тонной декорации. Бывший премьер балета Большого театра увидел причину в подходе к организации выступлений на знаменитой сцене. Судя по словам Цискаридзе, безопасность артистов не была приоритетом.
«Во время смены декораций никто не застрахован от происшествий, может случиться все, что угодно... По технике безопасности во время любой смены декораций сначала дается заглушка – занавес, который перекрывает все происходящее на сцене. Затем все артисты должны уйти, и только потом конструкции начинают двигаться. По правилам, этот процесс должен контролировать не только режиссер-постановщик, но и два дополнительных режиссера. Но в Большом техника безопасности, к сожалению, страдает», — заявил Николай Цискаридзе в интервью «Комсомольской правде».
На своей странице в соцсетях Цискаридзе поделился письмом от некой Елены, осведомленной о том, что декорация, придавившая артиста, ранее едва не стала причиной другого происшествия.
Фото: @tsiskaridzenikolay/Instagram
«Я знал этого человека: погиб супруг моей коллеги... Все артисты в один голос твердят, что никакой вины погибшего на самом деле не было. Да, сейчас будут писать, мол, надо было идти налево, а он пошел направо, чуть ли не сам под конструкцию бросился… Такие небылицы станут слагать! Это как унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла. У меня нет сомнений, что погибшего артиста или какого-нибудь рабочего сцены сделают крайним и дело замнут», — скептически отозвался о возможных итогах расследования Николай Цискаридзе.
Отметим, по факту случившегося прокуратура Москвы проводит доследственную проверку. Решение о том, возбуждать уголовное дело или вынести постановление об отказе в этом, пока не принято.
Фото и видео: @tsiskaridzenikolay/Instagram; East News