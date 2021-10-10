«Может случится, что угодно»: Цискаридзе раскритиковал безопасность в Большом театре после ЧП

«Во время смены декораций никто не застрахован от происшествий, может случиться все, что угодно... По технике безопасности во время любой смены декораций сначала дается заглушка – занавес, который перекрывает все происходящее на сцене. Затем все артисты должны уйти, и только потом конструкции начинают двигаться. По правилам, этот процесс должен контролировать не только режиссер-постановщик, но и два дополнительных режиссера. Но в Большом техника безопасности, к сожалению, страдает», — заявил Николай Цискаридзе в интервью «Комсомольской правде».

На своей странице в соцсетях Цискаридзе поделился письмом от некой Елены, осведомленной о том, что декорация, придавившая артиста, ранее едва не стала причиной другого происшествия.