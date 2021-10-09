Артиста Большого театра насмерть придавило декорацией — фото с места происшествия

ЧП в Большом театре: на первых минутах оперы «Садко» погиб один из артистов. Как сообщает телеграм-канал «112», 37-летний артист миманса Евгений Кулеш выносил на сцену стул и должен был, как обычно, сделать шаг в сторону. Вместо этого артист отошел назад, оказавшись на пути быстро опускавшегося тяжелого задника. Его вес составляет около 2 тонн. Партнеры по постановке пытались предупредить его, но артист не услышал.

От полученных травм Евгений Кулеш скончался на месте происшествия. По факту его гибели прокуратура Москвы начала проверку. В официальном телеграм-канале ведомства опубликовали снимки с места происшествия.