Артиста Большого театра насмерть придавило декорацией — фото с места происшествия
ЧП в Большом театре: на первых минутах оперы «Садко» погиб один из артистов. Как сообщает телеграм-канал «112», 37-летний артист миманса Евгений Кулеш выносил на сцену стул и должен был, как обычно, сделать шаг в сторону. Вместо этого артист отошел назад, оказавшись на пути быстро опускавшегося тяжелого задника. Его вес составляет около 2 тонн. Партнеры по постановке пытались предупредить его, но артист не услышал.
От полученных травм Евгений Кулеш скончался на месте происшествия. По факту его гибели прокуратура Москвы начала проверку. В официальном телеграм-канале ведомства опубликовали снимки с места происшествия.
Судя по свидетельствам очевидцев произошедшего, они не поняли, что именно произошло. Сначала был объявлен антракт, публика покинула зал. Затем гостям объявили, что спектакль отменен, некоторые успели пожаловаться в соцсетях на странную отмену мероприятия.
Телеканал «Рен-ТВ» уточняет, что Евгений Кулеш ранее уже попадал в сводку происшествий. В 2013 году на него напали неизвестные, избили и ограбили, отобрав кошелек и телефон. Тогда Евгений Кулеш попал в больницу с подозрением на сотрясение мозга.
Фото и видео: @moscowproc/t.me; Иван Макеев | Комсомольская правда | East News