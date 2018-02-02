Яна Рудковская опубликовала забавный видеоролик, но не все подписчики смогли оценить юмор.

«Какие сладкие», «Во Саня дает», «Так непривычно)) Обычно Гном-Гномыч такой сдержанно - молчаливый», «Девочка слегка в шоке...», «Какой он артистичный!!! Девочка прелесть!», «Боже, мило как! Прям напористый какой! Мужчина! А девочка такая леди, ой ну прям ващееее», «Принц + Принцесса!», «А девчонкам как всегда смешно)))», «Девочка на маму Сашину похожа вот он и обалдел», «Зажигает парень!))) Девочка правда красивая) жених и невеста Тилли Тилли тесто», «Первое проявление внимания к девочке! Природа берет свое! Красивые дети!!!», «Темпераментный парень», «Саша будет разбивателем сердец», «Ой молодец, настоящий мужик», «Санечек молодец это нравится девочкам хороший выбор», — восхищены фолловеры.

«Я с восторженными комментариями хочу не согласится, пошленько, как для их возраста...», «Я конечно не испорчена в этом плане, но дети смотрятся развратно как-то, неприятно. Зачем это вываливать на публику?», «Такое впечатление будто ребенок видел, как делают взврослые. А в целом неплохо! Молодец Санечек», «Сразу видно, пример с папы и мамы берет», «Реально мальчик насмотрелся неприличностей», «Сашурик где то и что то подглядел. Ну и произвел как смог», «Согласна, выглядят провокационно эти движения. Подглядывал», «И вы считаете это нормальным поведением Саши??? Зачем вообще такое выкладывать?! Противно фу.......», «Неприятный осадок....», — критикуют фолловеры.

«А как же Варя?», — удивлены те, кто помнят очаровательную невесту подающего надежды юного фигуриста.

Фото: instagram