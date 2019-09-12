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«Моя»: Резо Гигинеишвили показал нежное фото с дочерью от Надежды Михалковой

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Резо Гигинеишвили с собакой Светланы Бондарчук

Фото: Instagram

Отец взял Нину на съемочную площадку.

Резо Гигинеишвили после свадьбы, медового месяца и летнего отдыха вернулся к работе. В Instagram он опубликовал фотографию со съемочной площадки.

Резо в «Вечернем Урганте»

На снимке режиссер сидит в кресле, а его крепко за шею обнимает младшая дочь Нина, которую ему родила актриса Надежда Михалкова. Гигинеишвили нежно подписал снимок: «Моя».

Бывшие супруги Резо и Надежда не показывают лица дочери и сына, а старшую дочь Машу от певицы Анастасии Кочетковой режиссер показывает в соцсетях часто. Отец не раз говорил, что у его старшая наследница – его гордость и девочка с настоящим грузинским характером.

Маша

Всего у Резо трое детей. Он не скрывает, что души не чает в каждом из них, и все свободное время проводит с Ниной и Иваном, а с Машей видится реже, так как девочка живет с мамой в США.

Напомним, брак Гигинеишвили с Анастасией Кочетковой продлился четыре года, с Надеждой Михалковой – шесть лет. В конце июля 2019 года режиссер женился на светской львице Надежде Оболенцевой. Для каждого из супругов брак стал третьим.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: Instagram, youtube.com/ Вечерний Ургант

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