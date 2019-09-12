«Моя»: Резо Гигинеишвили показал нежное фото с дочерью от Надежды Михалковой

Всего у Резо трое детей. Он не скрывает, что души не чает в каждом из них, и все свободное время проводит с Ниной и Иваном, а с Машей видится реже, так как девочка живет с мамой в США.

Напомним, брак Гигинеишвили с Анастасией Кочетковой продлился четыре года, с Надеждой Михалковой – шесть лет. В конце июля 2019 года режиссер женился на светской львице Надежде Оболенцевой. Для каждого из супругов брак стал третьим.