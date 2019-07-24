«С днем рождения, моя звездочка»: Резо Гигинеишвили нежно поздравил Надежду Оболенцеву с 36-летием

Надежда Оболенцева и Резо Гигинеишвили поженились на прошлой неделе. На их страничках в Instagram продолжают появляться свадебные фотографии. 24 июля одну из них Резо показал в честь дня рождения своей любимой. Надежде исполнилось 36 лет.
«С днем рождения мой друг, мой яркий и искренний псих, моя звездочка!», - нежно поздравил супругу режиссер (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
«Моя любовь», - ответила именинница.
К поздравлениям присоединились друзья и поклонники пары. «С Днем!! Теперь и твоим!) Счастья!!», - написал Игорь Верник. «С днем рождения, Надя!», - поздравила Эвелина Хромченко.
Сама виновница торжества в свой праздник поделилась с подписчиками видеороликом, который назвала «По дороге в 36».
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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