«С днем рождения, моя звездочка»: Резо Гигинеишвили нежно поздравил Надежду Оболенцеву с 36-летием

Надежда Оболенцева и Резо Гигинеишвили поженились на прошлой неделе. На их страничках в Instagram продолжают появляться свадебные фотографии. 24 июля одну из них Резо показал в честь дня рождения своей любимой. Надежде исполнилось 36 лет.

«С днем рождения мой друг, мой яркий и искренний псих, моя звездочка!», - нежно поздравил супругу режиссер (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).