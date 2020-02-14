Ангелина Вовк подогрела слухи о романе с Михаилом Куницыным, появившись с ним в Грибоедовском загсе Москвы накануне Дня святого Валентина. Видео этого визита появилось на страницах в Instagram и Ангелины, и Михаила.Куницын встретил свою давнюю подругу и соведущую «Музыкальной гостиной» с букетом в руках, после чего они вошли в загс. «Моя душа трепещет, — призналась Ангелина Михайловна. — Много лет назад я выходила здесь замуж за любимого мужа». «Многие стремятся сюда, чтобы заключить союз двух сердец», — отметила ведущая программ «Спокойной ночи, малыши» и «Песня года».«Желаем вам счастья и любви», — добавил Михаил Куницын. Возможность комментировать видео они оба отключили.Ангелина Вовк рассказала о том, что приняла предложение руки и сердца от Михаила Куницына в декабре 2019 года. Тогда она призналась, что он сделал ей предложение, но над свадьбой они еще думают. Однако бывшие коллеги Ангелины Михайловны обмолвились, что это все было шуткой и так Вовк и Куницын привлекли к себе внимание.Оба брака Ангелины Вовк закончились разводом: первый из них длился 16 лет, второй — 13. Детей у телеведущей нет. Но она считает своим сыном племянника и очень любит его дочерей. Фото и видео: Instagram, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Anatoly Lomohov, Pravda Komsomolskaya/ Global Look pressПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!