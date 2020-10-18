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«Моя девочка»: Иосиф Пригожин показал утреннее фото с Валерией с «новым лицом»

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Иосиф Пригожин и Валерия

Фото: www.instagram.com/prigozhin_iosif/

Супруги готовятся к съемкам нового клипа Валерии, и ее муж и продюсер поделился этой новостью с подписчиками.

Иосиф Пригожин поделился с подписчиками утренней фотографией с супругой Валерией и рассказал о подготовке к съемкам нового видео.

«Доброе всем воскресное утро! С моей девочкой оно у меня всегда такое. А мы начинаем подготовку к новому клипу. 6 ноября на всех streaming platforms премьера сингла», — написал продюсер в микроблоге.

«Как же вы ее ласково называете моя девочка! Так ласково и нежно!», «Нормальная такая девочка! Только удачи вам, друзья!», «Доброе утро, хорошего дня! Талантливые, любимые, замечательные!», «Удачи моей любимой Валерии», — пожелали подписчики.

Однако не всегда поклонники бывают такими благосклонными. Накануне Валерия опубликовала стильное селфи с шоколадными губами в своем микроблоге и нарвалась на жесткую критику. Фолловеры, которым не дает покоя молодость и красота 51-летней певицы, обрушились на нее за «новое лицо».

«Стесняюсь спросить, что со скулами?», «Хочет сказать, что не делала пластики. Смешно. Гены», «Может, и не оперированная, но щечки-то накачала, сразу в глаза бросается», «Щечки-то накачала, а нос, как картошка!», — посыпались едкие комментарии от подписчиц Валерии, которые сами не могут похвастаться красотой.

Певица достойно ответила на каждый выпад в свой адрес.

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Фото: www.instagram.com/valeriya/

Ранее Валерия заявила, что сохранять отличную форму и привлекательное лицо помогают уходовые процедуры, здоровый образ жизни и спорт. Она также пообещала наградить того, кто найдет фотошоп хотя бы на одном ее снимке.

А вам нравится Валерия?

Фото и видео: Instagram Иосифа Пригожина и Валерии

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