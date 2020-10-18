«Моя девочка»: Иосиф Пригожин показал утреннее фото с Валерией с «новым лицом»

«Как же вы ее ласково называете моя девочка! Так ласково и нежно!», «Нормальная такая девочка! Только удачи вам, друзья!», «Доброе утро, хорошего дня! Талантливые, любимые, замечательные!», «Удачи моей любимой Валерии», — пожелали подписчики.

Однако не всегда поклонники бывают такими благосклонными. Накануне Валерия опубликовала стильное селфи с шоколадными губами в своем микроблоге и нарвалась на жесткую критику. Фолловеры, которым не дает покоя молодость и красота 51-летней певицы, обрушились на нее за «новое лицо».