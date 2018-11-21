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Мощный торс сына Олега Газманова восхитил Сеть

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Филиппа Газманова

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20-летний Филипп Газманов похвастался идеальным торсом.

Сын 67-летнего Олега и 49-летней Марины Газмановых всегда рос спортивным мальчиком. Мама признавалась, что воспитывала его в режиме и строгости. Несколько лет назад Филипп стал моделью. Сегодня провокационный снимок 20-летнего парня вызвал массу обсуждений в Сети.

«Вылезаю из бассейна, чтобы украсть твою девушку», — написал юноша в подписи к фото.

«Идеальный! Взгляд не оторвать!!!», «Ну нельзя быть красивым таким», «Апполон», «Ну бывают же такие красивые мужики! Глаз не оторвать. Я даже не представляю где брать такую красавицу чтобы соответствовать вам», «Когда уже от кого-нить ребенка родишь?», «Красота спасет мир, вам надо иметь 50 детей такие красивые гены не должны пропасть зря», «Красавец! Прикасаться и трогать нельзя, только любоваться», «Укради меня, пожалуйста», — обсуждают женщины в комментариях.

Технически Филипп является Олегу Газманову приемным сыном: у музыканта всего двое кровных детей — 37-летний Родион (от первого брака с Ириной Газмановой) и 14-летняя Марианна (от нынешней супруги Марины). Но парень так похож на отчима, что поклонники часто даже не подозревают, что спортивная фигура и любовь к движению — не результат наследования генов.

Фото и видео: instagram

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