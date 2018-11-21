Мощный торс сына Олега Газманова восхитил Сеть

Сын 67-летнего Олега и 49-летней Марины Газмановых всегда рос спортивным мальчиком. Мама признавалась, что воспитывала его в режиме и строгости. Несколько лет назад Филипп стал моделью. Сегодня провокационный снимок 20-летнего парня вызвал массу обсуждений в Сети.

«Вылезаю из бассейна, чтобы украсть твою девушку», — написал юноша в подписи к фото.