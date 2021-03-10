Мошенники обокрали танцора Большого театра на полмиллиона рублей

Артисту балета позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Они сказали 22-летнему танцору, что его банковской карты скомпрометированы. Мошенники посоветовали направить средства в страховую ячейку. Гетманов через банкомат перевел на счет 480 тысяч рублей.

Как пишет «Московский комсомолец», полиция начала по данному факту проверку.