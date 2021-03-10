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Мошенники обокрали танцора Большого театра на полмиллиона рублей

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Виталий Гетманов

Фото: instagram.com/vitalikgetmanov

Мошенники по телефону обокрали танцора Большого театра Виталия Гетманова почти на полмиллиона рублей.

Артисту балета позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Они сказали 22-летнему танцору, что его банковской карты скомпрометированы. Мошенники посоветовали направить средства в страховую ячейку. Гетманов через банкомат перевел на счет 480 тысяч рублей.

Как пишет «Московский комсомолец», полиция начала по данному факту проверку.

Ранее бывшую солистку женской поп-группы «Пропаганда» Викторию Воронину обокрали на 350 тысяч рублей. Вокалистке пообещали продвижение песни «С***, не дави» в социальной сети «ВКонтакте», однако не выполнили условие.

В начале января 2021 года артистка оплатила услуги бизнесмена и перевела ему 350 тысяч рублей. Согласно условиям договора, песня должна была подняться на лидирующие позиции чарта социально сети в течение 18 дней. Когда этого не произошло, певица потребовала вернуть средства.

Фото: Instagram/@vitalikgetmanov

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