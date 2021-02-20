Экс-солистку «Пропаганды» обманули на 350 тысяч рублей, пообещав популярность

В начале января 2021 года артистка оплатила услуги бизнесмена и перевела ему 350 тысяч рублей. Согласно условиям договора, песня должна была подняться на лидирующие позиции чарта социально сети в течении 18 дней. Когда этого не произошло, певица потребовала вернуть средства. Предприниматель ничего не вернул.

Российская группа «Пропаганда» была основана в 2001 году. Сначала в ее состав входили Виктория Воронина, Юлия Гаранина и Виктория Петренко, но потом состав несколько раз менялся. Наиболее известные песни группы: «Мелом», «Дождь по крышам», «Супер-Детка».

Ранее стало известно, что Американская актриса Николь Кидман получила предложение от болливудского режиссера Руми Джаффери записать песню для его нового фильма. За эту работу Руми предложил Николь миллион долларов.

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