Мошенники довели 84-летнюю бабушку Ксении Бородиной до проблем с сердцем

Ведущая «Дома 2» Ксения Бородина рассказала о том, как телефонные мошенники довели ее пожилую бабушку до проблем с сердцем. По словам звезды, преступники позвонили на стационарный телефон и заявили 84-летней женщине, что ее дочь — мама Ксении Бородиной — якобы попала в аварию и находится в больнице вся в крови. А сейчас ей требуется финансовая помощь.

«Твари, которые звонят на домашние телефоны пожилым людям, я не знаю, как их земля носит. У бабушки сразу сердце заболело. Она подумала, что с моей мамой и правда что-то случилось. Это адский ад, не знаю, что делать в таких случаях. Как отключить домашний телефон, если она только по такому и привыкла разговаривать», — поделилась Ксения Бородина в сторис своей страницы в соцсети.