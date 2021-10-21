Мороз показала кадры из стильной фотосессии с подросшей дочерью от Богомолова — копией отца
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @d_moroz
Актриса Дарья Мороз показала кадры из новой стильной фотосессии со своей дочерью Анной от Константина Богомолова.
Девочка, несмотря на копирование маминого стиля, по мнению поклонников, оказалась очень похожа на отца. Сегодня Анна ходит с короткими волосами, а пряди окрашены в синий цвет.
«Когда с младых лет приучаешь ребятенка доверять профессионалам в вопросах красоты и не только!», — написала актриса под публикацией.
Мать и дочь получили множество комплиментов — они прекрасно смотрятся вместе. Некоторые из поклонников, однако, осудили внешний вид девочки — у Анны синие волосы и немного подкрашены глаза, что, по их мнению, делать еще рано.
Стоит отметить, что после расставания Мороз и Богомолов сохранили хорошие отношения и вместе воспитывают общую дочь Анну, поддерживая ее во всех начинаниях. Ранее Константин Богомолов подбодрил свою дочь, решившую изменить образ и добавить яркости, и выразил восхищение ее смелостью.
Фото: Instagram