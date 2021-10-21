Мороз показала кадры из стильной фотосессии с подросшей дочерью от Богомолова — копией отца

Актриса Дарья Мороз показала кадры из новой стильной фотосессии со своей дочерью Анной от Константина Богомолова.

Девочка, несмотря на копирование маминого стиля, по мнению поклонников, оказалась очень похожа на отца. Сегодня Анна ходит с короткими волосами, а пряди окрашены в синий цвет.

«Когда с младых лет приучаешь ребятенка доверять профессионалам в вопросах красоты и не только!», — написала актриса под публикацией.