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Дочь Богомолова и Мороз неожиданно поменяла имидж и удивила новой прической

Режиссер поделился снимком наследницы, которая решила произвести кардинальные изменения в своей внешности. Подписчики оценили яркий образ.
Дочь Богомолова и Мороз неожиданно поменяла имидж и удивила новой прической

Дочь режиссера Константина Богомолова и актрисы Дарьи Мороз Анна решила сменить имидж и выбрала весьма необычное решение – девушка покрасила волосы в яркий голубой оттенок.

Фотографию дочери режиссер опубликовал в своем личном блоге.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Константин Богомолов

Фото: @konbog75

«Вы только посмотрите, какая дочь! Единственная, невозможная и прекрасная», – написал он под публикацией.

Анна получила массу комплиментов – среди подписчиков отметилась и бывший продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина. Поклонники также отметили, что девочка очень похожа на свою мать, звезду сериала «Содержанки» актрису Дарью Мороз.

Константин Богомолов и Дарья Мороз поженились в 2010 году, в том же году родилась дочь Анна. Однако в 2018 году Мороз и Богомолов развелись после восьми лет брака, а свою общую дочь актриса и режиссер воспитывают вместе. В беседе с журналистами Мороз признавалась, что свадьба состоялась из-за беременности.

Сейчас Константин Богомолов женат на Ксении Собчак.

Фото: Instagram Константина Богомолова

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