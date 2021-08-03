Дочь Богомолова и Мороз неожиданно поменяла имидж и удивила новой прической
Дочь режиссера Константина Богомолова и актрисы Дарьи Мороз Анна решила сменить имидж и выбрала весьма необычное решение – девушка покрасила волосы в яркий голубой оттенок.
Фотографию дочери режиссер опубликовал в своем личном блоге.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @konbog75
«Вы только посмотрите, какая дочь! Единственная, невозможная и прекрасная», – написал он под публикацией.
Анна получила массу комплиментов – среди подписчиков отметилась и бывший продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина. Поклонники также отметили, что девочка очень похожа на свою мать, звезду сериала «Содержанки» актрису Дарью Мороз.
Константин Богомолов и Дарья Мороз поженились в 2010 году, в том же году родилась дочь Анна. Однако в 2018 году Мороз и Богомолов развелись после восьми лет брака, а свою общую дочь актриса и режиссер воспитывают вместе. В беседе с журналистами Мороз признавалась, что свадьба состоялась из-за беременности.
Сейчас Константин Богомолов женат на Ксении Собчак.
Фото: Instagram Константина Богомолова
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!