Дочь Богомолова и Мороз неожиданно поменяла имидж и удивила новой прической

Константин Богомолов и Дарья Мороз поженились в 2010 году, в том же году родилась дочь Анна. Однако в 2018 году Мороз и Богомолов развелись после восьми лет брака, а свою общую дочь актриса и режиссер воспитывают вместе. В беседе с журналистами Мороз признавалась, что свадьба состоялась из-за беременности.

Сейчас Константин Богомолов женат на Ксении Собчак.