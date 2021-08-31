Моргенштерна едва узнали в костюме жениха: первые кадры со свадьбы скандального рэпера

Моргенштерн, вопреки своим традициям, появился на собственной свадьбе в традиционном наряде. Для важного дня он выбрал серебристо-серый классический костюм и светлый галстук с принтом. В таком образе узнать провокационного рэпера, который известен своими эксцентричными выходками и громкими нарядами очень непросто.

Его будущая супруга, Дилара, тоже выбрала для церемонии элегантное белое свадебное платье с открытыми плечами и пышным подолом, и уложила волосы наверх.