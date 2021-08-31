Моргенштерна едва узнали в костюме жениха: первые кадры со свадьбы скандального рэпера
Моргенштерн, вопреки своим традициям, появился на собственной свадьбе в традиционном наряде. Для важного дня он выбрал серебристо-серый классический костюм и светлый галстук с принтом. В таком образе узнать провокационного рэпера, который известен своими эксцентричными выходками и громкими нарядами очень непросто.
Его будущая супруга, Дилара, тоже выбрала для церемонии элегантное белое свадебное платье с открытыми плечами и пышным подолом, и уложила волосы наверх.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @xenia_sobchak
Первые фотографии с выкупа невесты уже успела выложить в сториз Ксения Собчак, которая стала ведущей их торжества.
«Я веду норм свадьбу сегодня. Ребята накопили», — иронично подписала телеведущая в сториз.
В коридоре дома невесты друзья рэпера и его подруги устроили настоящие испытания, которые музыкант честно постарался выполнить. А попав в квартиру, он нежно поцеловал свою избранницу.
Хорошее настроение в этот день паре ничего не омрачало — по дороге музыкант и его избранница попали в пробку на своем свадебном автомобиле. Стоит отметить, что эпатажный рэпер отказался от шикарной машины и его свадебный кортеж возглавила Daewoo Nexia.
Сегодня, 31 августа, рэпер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина станут законными мужем и женой. Пара вместе уже несколько лет – именно Дилара прошла со своим возлюбленным его непростой путь к славе.
Пара познакомилась на вечеринке у общих друзей в 2017 году. Дилара признавалась, что была шокирована при первой встрече, поскольку Алишер был одет во все черное, а также пил водку прямо из графина. В первое время они были просто друзьями — такая ситуация продлилась почти год, однако позже между ними вспыхнул роман.
Фото: Instagram Ксении Собчак
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