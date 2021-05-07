Моргенштерн объяснил, что он делает в армии
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Фото: @morgen_shtern
Поклонникам рэпера рано переживать – служить он пока не собирается.
Моргенштерн, несмотря на кадры из видео в военной форме, которые опубликовал People talk, служить пока не собирается.
Оказалось, что кадры снимались для нового видеоролика с участием звезды.
Сам он опубликовал его на YouTube, сопроводив подписью «Я в армии».
Ранее кадры рэпера в военной форме очень удивили его поклонников – впрочем, поверили в это не больше, чем в госпитализацию Ольги Бузовой.
В конце концов, у Моргенштерна сейчас пик успешной карьеры, и есть любимая девушка – Дилара.
Ранее, однако, член Общественной палаты Дмитрий Носов публично возмутился поведением Моргенштерна и заявил, что тот косит от армии.
Фото: Global Look Press
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