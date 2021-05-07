Моргенштерн объяснил, что он делает в армии

Моргенштерн, несмотря на кадры из видео в военной форме, которые опубликовал People talk, служить пока не собирается.

Оказалось, что кадры снимались для нового видеоролика с участием звезды.

Сам он опубликовал его на YouTube, сопроводив подписью «Я в армии».

Ранее кадры рэпера в военной форме очень удивили его поклонников – впрочем, поверили в это не больше, чем в госпитализацию Ольги Бузовой.

В конце концов, у Моргенштерна сейчас пик успешной карьеры, и есть любимая девушка – Дилара.

Ранее, однако, член Общественной палаты Дмитрий Носов публично возмутился поведением Моргенштерна и заявил, что тот косит от армии.