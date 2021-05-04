Моргенштерна забрали в армию сразу после концерта?

Во вторник, 4 мая, заместитель главного редактора PEOPLETALK Анастасия Павлова со ссылкой на анонимные источники сообщила: не исключено, что скандально известного рэп-исполнителя Моргенштерна забрали в армию.

«Не успели мы досмотреть Stories артиста из Санкт-Петербурга, как в редакцию прислали видео, снятое, судя по всему, в военной части. В коротком ролике явно мелькает Алишер (или кто-то очень на него похожий). Приближая кадр на паузе, сомнений почти не остается», - написала она в ленте издания.

Действительно, молодой человек на снятом скрытой камерой видеоролике очень похож на Моргенштерна. Представители артиста пока никак не прокомментировали ситуацию. Тем временем, последние «сториз» в Instagram музыканта были опубликованы 18 часов назад.

За несколько недель до этого, 25 марта, политик Дмитрий Носов сообщил в соцсетях о направленном им в адрес Сергея Шойгу обращении. «В связи с весенним призывом в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, прошу Вас проверить на каком основании Алишер Тагирович Моргенштерн, урожд. - Валеев не служил в Армии и рассмотреть возможость призыва данного гражданина в ряды Вооруженных сил Российской Федерации», - было указано в приведенном им документе.