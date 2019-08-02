Море цветов, улыбок и внуков: Екатерина Климова с семьей и друзьями поздравила маму с днем рождения

Екатерина Климова поделилась с подписчиками в сториз фотографиями и видео с дня рождения своей мамы Светланы Владимировны. Маме актрисы исполнилось 69 лет. В объективе Екатерины оказалась и сама прекрасная именинница, и ее многочисленные дети, и подруга – актриса Татьяна Лютаева с сыном Домиником.