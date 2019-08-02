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Море цветов, улыбок и внуков: Екатерина Климова с семьей и друзьями поздравила маму с днем рождения

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Семья Екатерины Климовой

Фото: Instagram
Именинница, судя по фотографиям, осталась довольна праздником.

Екатерина Климова поделилась с подписчиками в сториз фотографиями и видео с дня рождения своей мамы Светланы Владимировны. Маме актрисы исполнилось 69 лет. В объективе Екатерины оказалась и сама прекрасная именинница, и ее многочисленные дети, и подруга – актриса Татьяна Лютаева с сыном Домиником.

День рождения мамы Екатерины Климовой

Торжество проходило в уютном кафе. Именинница получила море цветов от любимых людей и сделала несколько смешных фотографий. Маленькая дочь Екатерины Климовой Белла покаталась на лошадке.

Белла на лошадке

Напомним, у Екатерины Климовой четверо детей. На днях она побывала на свадьбе друзей с красавицей дочерью - 17-летней Елизаветой. Поклонники, глядя на фотографии с праздника, отметили, что мать с дочерью очень похожи и выглядят ровесницами.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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