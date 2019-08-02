Море цветов, улыбок и внуков: Екатерина Климова с семьей и друзьями поздравила маму с днем рождения

Екатерина Климова поделилась с подписчиками в сториз фотографиями и видео с дня рождения своей мамы Светланы Владимировны. Маме актрисы исполнилось 69 лет. В объективе Екатерины оказалась и сама прекрасная именинница, и ее многочисленные дети, и подруга – актриса Татьяна Лютаева с сыном Домиником.
Торжество проходило в уютном кафе. Именинница получила море цветов от любимых людей и сделала несколько смешных фотографий. Маленькая дочь Екатерины Климовой Белла покаталась на лошадке.
Напомним, у Екатерины Климовой четверо детей. На днях она побывала на свадьбе друзей с красавицей дочерью - 17-летней Елизаветой. Поклонники, глядя на фотографии с праздника, отметили, что мать с дочерью очень похожи и выглядят ровесницами.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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