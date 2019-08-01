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Екатерина Климова с дочкой-красавицей прибыли на свадьбу друзей в платьях нежного цвета

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Екатерина Климова и ее старшая дочь Елизавета Хорошилова

Фото: Instagram
Актриса отметила, что наряды сшили без единой примерки.

Екатерина Климова вышла в свет с красавицей-дочерью в свет. Актриса и ее 17-летняя наследница побывали на свадьбе и венчании друзей. Екатерина и Елизавета выбрали для праздника легкие платья нежных оттенков.

Актриса выбрала наряд нежно-розового оттенка, а Лиза – нежно-розового. «Игорь и Мария, Будьте счастливы. ГоРьКо )))) Благодарим за незабываемый праздник! Особенную благодарность хочу высказать Вере Василенко за наши с Лизой воздушные платья. Созданные специально для этого вечера и и сшитые для нас, без единой примерки . СПАСИБО))) Очень это удобно быть одного размера с 17 летней дочерью», - поздравила друзей Екатерина Климова и поблагодарила дизайнера (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Поклонники актрисы каждый раз отмечают, что она выглядит ровесницей старшей дочери. И в этот раз подписчики не скупились на комплименты. «Замечательные», «Какие же вы хорошенькие», «Какие красавицы. Как 2 сестренки», - отметили они.

А как вы считаете: Екатерина и Лиза похожи?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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