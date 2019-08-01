Екатерина Климова с дочкой-красавицей прибыли на свадьбу друзей в платьях нежного цвета

Екатерина Климова вышла в свет с красавицей-дочерью в свет. Актриса и ее 17-летняя наследница побывали на свадьбе и венчании друзей. Екатерина и Елизавета выбрали для праздника легкие платья нежных оттенков.
Актриса выбрала наряд нежно-розового оттенка, а Лиза – нежно-розового. «Игорь и Мария, Будьте счастливы. ГоРьКо )))) Благодарим за незабываемый праздник! Особенную благодарность хочу высказать Вере Василенко за наши с Лизой воздушные платья. Созданные специально для этого вечера и и сшитые для нас, без единой примерки . СПАСИБО))) Очень это удобно быть одного размера с 17 летней дочерью», - поздравила друзей Екатерина Климова и поблагодарила дизайнера (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Поклонники актрисы каждый раз отмечают, что она выглядит ровесницей старшей дочери. И в этот раз подписчики не скупились на комплименты. «Замечательные», «Какие же вы хорошенькие», «Какие красавицы. Как 2 сестренки», - отметили они.
А как вы считаете: Екатерина и Лиза похожи?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!