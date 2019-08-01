Екатерина Климова с дочкой-красавицей прибыли на свадьбу друзей в платьях нежного цвета

Поклонники актрисы каждый раз отмечают, что она выглядит ровесницей старшей дочери. И в этот раз подписчики не скупились на комплименты. «Замечательные», «Какие же вы хорошенькие», «Какие красавицы. Как 2 сестренки», - отметили они.

А как вы считаете: Екатерина и Лиза похожи?