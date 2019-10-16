Молодые мамы Рита Дакота и Милана Тюльпанова устроили «битву купальников»
Молодые мамы Рита Дакота и Милана Тюльпанова могут похвастаться стройными и женственными телами. И если первая демонстрирует свои снимки довольно часто, в блоге второй подобные фотографии — скорее редкость.
«Хочу скорее на Бали, серфить, гулять, йожить, есть манго и обнимать друзей. Ну как дожить до зимыыыыыы», — пожаловалась Рита.
«Вот такая крутая фотосессия у нас получилась с Ташей Манаенковой, но провокационная. А для меня это не совсем свойственно) Скажу честно, это был серьезный выход из зоны комфорта, потому что раньше никогда не было подобного опыта (это купальник, если что)», — призналась Милана.
«Мамы, как вы считаете, уместны ли для вас такие фото? Все-таки у нас любят говорить "яжмать", а значит, по расхожему мнению, это подразумевает определенное позиционирование себя. Или девушки все-таки могут проявлять свою сексуальность, несмотря на рамки, в которые нас часто загоняет общество? Поделюсь своим мнением. У меня раньше были именно такие установки в голове, тем более я воспитывалась в достаточно консервативной семье. Но со временем я пришла к выводу, что женщина имеет полное право, если есть внутреннее желание, попробовать нечто подобное, ведь таким образом мы передаем нашу энергетику, нашу женскую привлекательность, тем более когда все сделано красиво и не пошло», — рассуждает она.
А как считаете вы, стоит ли публиковать подобные снимки в соцсетях?
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!