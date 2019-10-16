Молодые мамы Рита Дакота и Милана Тюльпанова устроили «битву купальников»

«Мамы, как вы считаете, уместны ли для вас такие фото? Все-таки у нас любят говорить "яжмать", а значит, по расхожему мнению, это подразумевает определенное позиционирование себя. Или девушки все-таки могут проявлять свою сексуальность, несмотря на рамки, в которые нас часто загоняет общество? Поделюсь своим мнением. У меня раньше были именно такие установки в голове, тем более я воспитывалась в достаточно консервативной семье. Но со временем я пришла к выводу, что женщина имеет полное право, если есть внутреннее желание, попробовать нечто подобное, ведь таким образом мы передаем нашу энергетику, нашу женскую привлекательность, тем более когда все сделано красиво и не пошло», — рассуждает она.

А как считаете вы, стоит ли публиковать подобные снимки в соцсетях?