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Молодые мамы Рита Дакота и Милана Тюльпанова устроили «битву купальников»

29-летняя Рита Дакота и 26-летняя Милана Тюльпанова показали роскошные снимки в слитных купальниках.

Молодые мамы Рита Дакота и Милана Тюльпанова могут похвастаться стройными и женственными телами. И если первая демонстрирует свои снимки довольно часто, в блоге второй подобные фотографии — скорее редкость.

«Хочу скорее на Бали, серфить, гулять, йожить, есть манго и обнимать друзей. Ну как дожить до зимыыыыыы», — пожаловалась Рита.

«Вот такая крутая фотосессия у нас получилась с Ташей Манаенковой, но провокационная. А для меня это не совсем свойственно) Скажу честно, это был серьезный выход из зоны комфорта, потому что раньше никогда не было подобного опыта (это купальник, если что)», — призналась Милана.

«Мамы, как вы считаете, уместны ли для вас такие фото? Все-таки у нас любят говорить "яжмать", а значит, по расхожему мнению, это подразумевает определенное позиционирование себя. Или девушки все-таки могут проявлять свою сексуальность, несмотря на рамки, в которые нас часто загоняет общество? Поделюсь своим мнением. У меня раньше были именно такие установки в голове, тем более я воспитывалась в достаточно консервативной семье. Но со временем я пришла к выводу, что женщина имеет полное право, если есть внутреннее желание, попробовать нечто подобное, ведь таким образом мы передаем нашу энергетику, нашу женскую привлекательность, тем более когда все сделано красиво и не пошло», — рассуждает она.

А как считаете вы, стоит ли публиковать подобные снимки в соцсетях?

Фото и видео: instagram

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