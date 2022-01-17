Молодая жена Александра Цекало показала, как сейчас выглядит продюсер
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Возлюбленная звезды в своих сториз поделилась домашними фото с супругом. Сам Александр Цекало не ведет активную жизнь в социальных сетях, поэтому увидеть его проще именно в профайле жены.
Instagram @darina.ervin
Instagram @darina.ervin
Продюсер заметно изменился: еще больше набрал вес и поседел. Жизнь на солнце сказалась на цвете его кожи — Александр заметно обгорел. Несмотря на набранные кило и красный загар, продюсер выглядит довольным жизнью. Он явно наслаждается компанией молодой жены.
Дарине всего 30 лет, она родом из Казахстана, но с детства живет в США. Получила там диплом юриста в престижном университете и окончила курсы актерского мастерства. Кроме того, Дарина занимается живописью, однако пишет девушка только портреты мужчин.
До Дарины Цекало был женат на сестре Веры Брежневой Виктории Галушке. Девушка после развода была вынуждена «отдать» мужу фамилию и вновь вернуться к своей девичьей. По слухам, такое условие Цекало поставила Дарина: она была не готова носить одну фамилию с бывшей женой своего возлюбленного.
В отличие от самого Александра Цекало, Виктория Галушко после развода расцвела. Сейчас она вместе с сестрой Верой Брежневой отдыхает на Мальдивах.
Фото: GlobalLookPress, Instagram