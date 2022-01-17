Молодая жена Александра Цекало показала, как сейчас выглядит продюсер

Дарине всего 30 лет, она родом из Казахстана, но с детства живет в США. Получила там диплом юриста в престижном университете и окончила курсы актерского мастерства. Кроме того, Дарина занимается живописью, однако пишет девушка только портреты мужчин.

До Дарины Цекало был женат на сестре Веры Брежневой Виктории Галушке. Девушка после развода была вынуждена «отдать» мужу фамилию и вновь вернуться к своей девичьей. По слухам, такое условие Цекало поставила Дарина: она была не готова носить одну фамилию с бывшей женой своего возлюбленного.

В отличие от самого Александра Цекало, Виктория Галушко после развода расцвела. Сейчас она вместе с сестрой Верой Брежневой отдыхает на Мальдивах.