Вера Брежнева улетела на Мальдивы без супруга: «Хочу запомнить эти ощущения»

Помимо расслабленной атмосферы, наполняющей остров, на Мальдивах вполне достаточно развлечений для любителей активного отдыха.

В один из дней артистка с подругами занялась снорклингом: «Нам очень повезло! Мы плавали с маской и ластами над рифами, было ощущение, что мы в аквариуме. Потому что такое количество разнообразной рыбы я еще не видела в природе. Ну и в конце плавания мимо нас проплыла черепаха. Мы визжали от восторга прям под водой, а по возвращении нас ждала еще стая дельфинов. В общем, нам скучать некогда».

Брежнева не рассказала, почему ее звездный супруг решил остаться дома и предпочел холодный город вместо красочных воспоминаний об отдыхе с возлюбленной. Но отпуск певицы совсем скоро подходит к концу — уже через пару дней она полетит домой к мужу и детям. Вера призналась, что эта неделя была для нее настоящим раем.

«Мне осталось всего 1,5 дня отдыхать здесь. Но я каждый из дней счастлива. Они у нас достаточно насыщенны и пролетают быстро. Очень хочу запомнить эти ощущения, шум волн, сам отель, который нас покорил, улыбчивые люди, работающие здесь, климат , который мне очень нравится, ветерок, который дает свежесть даже в сильную жару, ритуал на закате и просто умиротворение», — добавила звезда.