«Оставьте свои доморощенные советы при себе»: молодая возлюбленная Евгения Петросяна с достоинством ответила на комментарии хейтеров

С тех пор как 30-летняя Татьяна Брухунова и 72-летний Евгений Петросян рассекретили свои отношения, а позже — отправились отдохнуть в Барселону, в адрес помощницы и директора театра юмориста с удвоенной силой начали поступать обидные комментарии пользователей. Устав от этого, молодая женщина обратилась к хейтерам.

«Сколько злости меня сейчас окружает! Объемы зашкаливают! Косоглазая, сутулая, слепая, уродина, крокодил, проститутка... и это только те эпитеты, что не содержат унижений и брани. Люди, что с вами? Для чего вы пришли сюда? Разве я звала вас? Оставьте, пожалуйста, свои доморощенные советы и комментарии при себе! Они мне не нужны! Уходите, пожалуйста, отписывайтесь! # опомнитесь», — написала она в своем блоге.