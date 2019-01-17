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«Оставьте свои доморощенные советы при себе»: молодая возлюбленная Евгения Петросяна с достоинством ответила на комментарии хейтеров

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Татьяны Брухуновой

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Татьяна Брухунова устала от критики.

С тех пор как 30-летняя Татьяна Брухунова и 72-летний Евгений Петросян рассекретили свои отношения, а позже — отправились отдохнуть в Барселону, в адрес помощницы и директора театра юмориста с удвоенной силой начали поступать обидные комментарии пользователей. Устав от этого, молодая женщина обратилась к хейтерам.

«Сколько злости меня сейчас окружает! Объемы зашкаливают! Косоглазая, сутулая, слепая, уродина, крокодил, проститутка... и это только те эпитеты, что не содержат унижений и брани. Люди, что с вами? Для чего вы пришли сюда? Разве я звала вас? Оставьте, пожалуйста, свои доморощенные советы и комментарии при себе! Они мне не нужны! Уходите, пожалуйста, отписывайтесь! # опомнитесь», — написала она в своем блоге.

«Татьяна, не обращайте внимание. Это-банальная зависть», «Люди, к сожалению, очень жестоки. Что нас не убивает, делает нас сильнее», «Интеллигентная, умная, стильная, утонченная.. и это все о Вас! Сложно не обращать внимание на грубости и хамство если вы порядочный человек», «А Вы мне понравились)) Вы меня очаровали. Тонкостью подачи, сдержанностью, мудростью, что удивительно в такие годы и еще много эпитетов! Чудесная молодая женщина. И живите как хотите, все равно, при любых условиях будут осуждать», «Татьяна, Вы красивая стильная, с великолепным вкусом, рядом с вами Петросян расцвел, он всегда был любимым и популярным, но данном этапе его популярностью он должен вам, стал даже для молодежи интересном скажу честно за его стил одежды который вы подбираете, по этому эти злые языки все вас завидуют», — утешают подписчики, благодарные Татьяне за вторую жизнь комика.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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