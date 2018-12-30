Татьяна Брухунова о Евгении Петросяне: «Я не мыслю без него своей жизни»

Развод 77-летнего Евгения Петросяна и 66-летней Елены Степаненко стал едва ли не главной темой для обсуждения в уходящем году. По одной из версий, причиной развода является роман Петросяна с его молодой помощницей Татьяной Брухуновой. В откровенном разговоре с Дмитрием Борисовым 29-летняя брюнетка поделилась своим видением сложившейся ситуации и призналась, что именно ее связывает с Евгением Вагановичем.

По словам Татьяны, отношения Петросяна и Степаненко начали портиться несколько лет назад — еще в 2015 году супруги прекратили совместные гастроли, оставив лишь редкие концерты в Москве и Санкт-Петербурге. При этом Брухунова призналась, что до того, как попасть в театр эстрадных миниатюр, она работала модератором персонального сайта Степаненко. Елена Григорьевна великодушно отнеслась к молоденькой студентке и даже позволила жить в своей квартире: «Работала я изначально, занимаясь сайтом Елены Степаненко. Я когда переехала в Москву, жила у Елены Григорьевны, она меня приютила и заботилась. Но я не просила ее об этом, и Евгений Ваганович ее к этому не стимулировал. Она сама была студенткой, и, видимо, понимала, что это было нелегко. У меня амбиций на тот момент никаких не было. И подумать о том, что я уведу Петросяна из семьи, и - даже смешно».

Татьяна подчеркнула, что ей неоткуда было уводить Петросяна, потому что к тому моменту, как у нее зародились чувства к нему, семьи уже не существовало. «Я пришла в театр к Петросяну второкурсницей, 12 лет назад, была помощницей его директора, ничем особенным я не занималась. Спустя три года директор умер, и Евгений Ваганович попросил занять меня его место. Я поначалу отказывалась, мне было это очень трудно морально, но он предложил попробовать. Когда я пришла к Евгению Петросяну, я лично брака не видела. Я видела партнёрские, уважительные отношения, но брака - нет. Хотя это не моего ума дело. И на тот момент он был глубоко одиноким человеком. Такие люди могут иметь незыблемый стержень в работе, но в быту - нет. Он был как ребенок, совершенно одинокий. Я со временем стала ему помогать, вошла в его творческую жизнь и бытовую - покушать, лекарства, врач, записать на приём», —вспоминала брюнетка.