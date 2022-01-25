Молодая вдова Градского скрывает настоящий возраст и продает имущество на сайте объявлений
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
В открытых источниках указано, что Марина Коташенко родилась в ноябре 1984 года. Эту же дату озвучивал и Александр Градский. Но «Комсомольская правда» выяснила, что супруга мэтра на четыре года старше. К тому же ранее сообщалось, что у жены композитора актерское и высшее юридическое образование. Но, по данным издания, и эти сведения не соответствуют действительности. На самом деле Марина окончила юридический техникум в Чернигове.
Александр Градский рассказывал, что его красавица жена нетребовательна в быту и равнодушна к шопингу. Коташенко не просила у мужа звезд с неба, но была обеспечена всем самым необходимым. Муж подарил ей однокомнатную квартиру в Москве и шикарный «Лексус», который Марина водила сама.
Друзей у Марины нет, гостей она к себе в гости в загородный дом не приглашала. Весь круг ее общения составляли дети, помощники по хозяйству и отец с сестрой.
Журналисты издания нашли на известном сайте объявления Марины Коташенко о продаже личных вещей: дорогой обуви (самую брендовую она оценила в 45 тысяч рублей), платьев, купальников, аксессуаров для коляски и других ставших ей ненужными вещей.
Домработница Градских в шоу «Звезды сошлись» рассказывала, что маэстро был прижимист, не баловал жену большими суммами на карманные расходы, давал только на самое необходимое, поэтому не исключено, что продажей дорогих вещей Марина пыталась получить наличность для себя.
Напомним, что на днях состоялось дерзкое ограбление Марины Коташенко. Преступники, угрожая ей и близким оружием, похитили из особняка вдовы 100 млн рублей. Вскоре задержали одного из подозреваемых в преступлении, похитители вернули часть денег жертве.
Фото и видео: Passion.ru, Anatoly Lomohov, Pravda Komsomolskaya, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press