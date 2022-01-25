Молодая вдова Градского скрывает настоящий возраст и продает имущество на сайте объявлений

Александр Градский рассказывал, что его красавица жена нетребовательна в быту и равнодушна к шопингу. Коташенко не просила у мужа звезд с неба, но была обеспечена всем самым необходимым. Муж подарил ей однокомнатную квартиру в Москве и шикарный «Лексус», который Марина водила сама.

Друзей у Марины нет, гостей она к себе в гости в загородный дом не приглашала. Весь круг ее общения составляли дети, помощники по хозяйству и отец с сестрой.