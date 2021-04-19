Молодая супруга Евгения Петросяна открыла в себе новый талант

Татьяна Брухунова, хотя и является помощницей и супругой юмориста Евгения Петросяна и не имеет непосредственного отношения к сцене и шоу-бизнесу, не смогла остаться в стороне. Молодая мама продемонстрировала вокальные данные в дружеском кругу и вместе со своей старой подругой исполнила песню кота Матроскина из мультфильма «Простоквашино». Исполнение Татьяны пришлось по вкусу поклонникам, и, хотя она просила не оценивать вокальные данные, ей уже напророчили успешную музыкальную карьеру.

Сама Татьяна является большим ценителем театра — в одиночестве или вместе с супругом она часто посещает театральные представления.

Кроме того, она часто устраивает фотосессии, представляя на съемках стильные образы в своем любимом винтажном стиле.

Известно также, что Татьяна работает над собственным проектами, и недавно отправилась в командировку в Сочи.

«Медленно, но верно жизнь возвращается к привычным ритмам. Сегодня я прилетела в Сочи. Впереди несколько рабочих дней, в рамках которых я обязательно найдут время на отдых! Как говорится, не переключайтесь! У меня большие планы. Объявление для неравнодушных тетушек, что волнуются за чужих детей. Ваган дома с папой и няней. А я трижды в день на связи с домом по Skype», — написала она в социальных сетях.