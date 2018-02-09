Полина Диброва считает материнство «главной профессией женщины».

28-летняя Полина Диброва гордится статусом многодетной мамы. Они с 58-летним Дмитрием Дибровым воспитывают очаровательных мальчиков — Илью, Федора и Александера. Кажется, супруга шоумена не планирует останавливаться на трех наследниках.

«На фото ребенок за две недели до появления.... Ребенок — это я. 21 год! Даже представить себе не могла — что такое мама! А ведь это главная профессия женщины и каждая проходит свой путь сама! Это и есть институт материнства — жизнь», — с нежностью вспоминает «инстамама».