Жена телеведущего и мать троих детей дала эксклюзивное интервью

Полина Диброва — жена популярного телеведущего Дмитрия Диброва — решила принять участие в конкурсе красоты «Миссис Россия». В интервью порталу Letidor Полина объяснила, что решилась на участие не ради мужа, а ради детей: «Каждый ребенок и так считает свою маму самой красивой. Но я хочу, чтобы мальчики мной гордились, и именно для них хочу завоевать этот титул».

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) Май 31 2017 в 9:12 PDT

Полина признается, что хочет больше детей, но боится, что не сможет уделять каждому ребенку должное внимание. «Беременностью и родами вопрос не заканчивается. Главное — это воспитать детей, всем уделить время, всех одинаково сильно любить. Для этого нужно, чтобы мои трое ребят еще немножко подросли. Тогда и о расширении семьи можно начинать думать», — размышляет многодетная мама.

16 июля Полина Диброва отмечает свой 28-ой день рождения. Девушка признается, что в ее жизни есть все для счастья: самый лучший муж, бегают дети, все живы-здоровы. «Хочется, чтобы эта сказка длилась вечно!» — откровенничает Полина.

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) Июн 13 2017 в 12:42 PDT