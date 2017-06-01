Полина Диброва рассказала, почему решила участвовать в «Миссис Россия»
Полина Диброва — жена популярного телеведущего Дмитрия Диброва — решила принять участие в конкурсе красоты «Миссис Россия». В интервью порталу Letidor Полина объяснила, что решилась на участие не ради мужа, а ради детей: «Каждый ребенок и так считает свою маму самой красивой. Но я хочу, чтобы мальчики мной гордились, и именно для них хочу завоевать этот титул».
Полина признается, что хочет больше детей, но боится, что не сможет уделять каждому ребенку должное внимание. «Беременностью и родами вопрос не заканчивается. Главное — это воспитать детей, всем уделить время, всех одинаково сильно любить. Для этого нужно, чтобы мои трое ребят еще немножко подросли. Тогда и о расширении семьи можно начинать думать», — размышляет многодетная мама.
16 июля Полина Диброва отмечает свой 28-ой день рождения. Девушка признается, что в ее жизни есть все для счастья: самый лучший муж, бегают дети, все живы-здоровы. «Хочется, чтобы эта сказка длилась вечно!» — откровенничает Полина.
Напомним, Полина Диброва стала четвертой женой популярного телеведущего. От предыдущих браков у Дмитрия есть сын Денис и дочь Лада. С Полиной шоумен воспитывает троих сыновей — 7-летнего Александра, 3-летнего Федора и 2-летнего Илью.