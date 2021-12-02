Молодая, неузнаваемая: Донателла Версаче показала, какой была до пластики 35 лет назад
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/donatella_versace
2 декабря 2021 года исполнилось бы 75 лет знаменитому дизайнеру Джанни Версаче. В день рождения брата Донателла Версаче опубликовала архивное фото с ним и посвятила близкому человеку трогательные слова.
«Джанни, я так по тебе скучаю. Ты был гением. И сегодня скучаю так же сильно, как и каждый день», — написала она.
На фото Джанни и Донателла запечатлены в студии за работой над коллекцией Versace. На снимке конца 1980-х годов трудно узнать Версаче. Даже со скидкой на возраст, она выглядит неузнаваемой.
15 июля 1997 года Джанни Версаче застрелил фанатик. После его смерти дело дизайнера продолжила его сестра. Донателла известна не только как одна из самых крупных персон в fashion-индустрии, но и благодаря своей необычной внешности.
В погоне за молодостью Донателла увлеклась пластическими операциями. Она не скрывает, что делала их, но и не распространяется об очередном визите к хирургу. В начале нулевых модельер начала делать уколы красоты, затем перенесла несколько подтяжек лица. Оставшись удовлетворенной первыми результатами, Донателла уже не смогла остановиться: заполнила скулы и губы филлерами, изменила овал лица. В итоге Версаче 35-летней давности и ту, что весь мир знает сейчас, два разных внешне человека.
В прессе также постоянно обсуждают спорные образы главы модного Дома Versace.
Фото: Instagram, East News, Getty Images