Молодая, неузнаваемая: Донателла Версаче показала, какой была до пластики 35 лет назад

2 декабря 2021 года исполнилось бы 75 лет знаменитому дизайнеру Джанни Версаче. В день рождения брата Донателла Версаче опубликовала архивное фото с ним и посвятила близкому человеку трогательные слова.

«Джанни, я так по тебе скучаю. Ты был гением. И сегодня скучаю так же сильно, как и каждый день», — написала она.

На фото Джанни и Донателла запечатлены в студии за работой над коллекцией Versace. На снимке конца 1980-х годов трудно узнать Версаче. Даже со скидкой на возраст, она выглядит неузнаваемой.