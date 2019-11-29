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Юбка цвета фуксии и тапки-индейки: Донателла Версаче показала неординарный праздничный образ

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Донателлу Версаче редко можно увидеть без каблуков и ярких нарядов, но в одной из последних публикаций она все же изменила собственному стилю. В честь Дня благодарения 64-летняя модельер оставила головокружительные платформы и кожаные ботфорты на шпильке, надев необычные домашние тапочки.

28 ноября в США отмечали День благодарения, открывающий череду рождественских праздников. В честь праздника американцы готовят традиционное блюдо – фаршированную индейку, которая является главным украшением стола. Поддержать традицию решила и Донателла Версаче, правда, в своей интерпретации.

«Счастливого Дня благодарения всем, кто отмечает его сегодня! Как видите, я не всегда ношу высокие каблуки» – прокомментировала свой look Донателла. На ней – монохромный черный аутфит из облегающей базовой водолазки и плотных колготок. Акцентом стала мини-юбка цвета неоновой фуксии. Но главная деталь – забавные тапки в форме запеченных индеек, украшенных папильотками.

Образ Версаче оценили и звездные подруги, и поклонники модельера. «Королева! Обожаю вас!», «Вы как всегда красивы», «О боже! Мне нравятся ваши тапки», «Эти индейки даже лучше, чем каблуки» «Потрясающая женщина» – восхитились фолловеры. «Как мило!» – не удержалась от комментария и Дженнифер Лопес.

Фото: Globallook, Instagram

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