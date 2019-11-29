Юбка цвета фуксии и тапки-индейки: Донателла Версаче показала неординарный праздничный образ

Образ Версаче оценили и звездные подруги, и поклонники модельера. «Королева! Обожаю вас!», «Вы как всегда красивы», «О боже! Мне нравятся ваши тапки», «Эти индейки даже лучше, чем каблуки» «Потрясающая женщина» – восхитились фолловеры. «Как мило!» – не удержалась от комментария и Дженнифер Лопес.

Фото: Globallook, Instagram

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