Юбка цвета фуксии и тапки-индейки: Донателла Версаче показала неординарный праздничный образ
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Фото: Instagram
28 ноября в США отмечали День благодарения, открывающий череду рождественских праздников. В честь праздника американцы готовят традиционное блюдо – фаршированную индейку, которая является главным украшением стола. Поддержать традицию решила и Донателла Версаче, правда, в своей интерпретации.
«Счастливого Дня благодарения всем, кто отмечает его сегодня! Как видите, я не всегда ношу высокие каблуки» – прокомментировала свой look Донателла. На ней – монохромный черный аутфит из облегающей базовой водолазки и плотных колготок. Акцентом стала мини-юбка цвета неоновой фуксии. Но главная деталь – забавные тапки в форме запеченных индеек, украшенных папильотками.
Образ Версаче оценили и звездные подруги, и поклонники модельера. «Королева! Обожаю вас!», «Вы как всегда красивы», «О боже! Мне нравятся ваши тапки», «Эти индейки даже лучше, чем каблуки» «Потрясающая женщина» – восхитились фолловеры. «Как мило!» – не удержалась от комментария и Дженнифер Лопес.
Фото: Globallook, Instagram
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