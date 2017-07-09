Скромница Василиса Володина обнажилась на отдыхе

Личные фотографии редко появляются в блоге телеведущей и астролога Василисы Володиной. Однако, отправившись на отдых, она решила пренебречь принципами и поделилась весьма откровенными снимками. Сегодня молодая мама показала, как выглядит в купальнике: идеальная линия талии, гладкие бедра — такой фигурой и впрямь можно гордиться.

Василиса с семьей отдыхает сейчас на Крите. Остальные фотографии с отдыха, в особенности лицо своего маленького сына, она по прежнему предпочитает не демонстрировать.

«О недурацких суевериях. Я с определенного момента приняла решение не выставлять фотографии Славы для всеобщего обозрения или выкладывать их как можно реже, закрывая личико. Поняла, что не желаю собирать ненужный негатив или даже просто создавать какое-то напряжение пространства вокруг растущего организма. А сегодня заколебалась… хотелось выложить чудесное фото Славы и Вики (растет ведь мальчик, крепнет, мамина гордость), и… что-то меня все равно удержало. Как обычно в случае сомнений составила хорарный гороскоп с вопросом "Повредит ли это моему ребенку?". И ответ однозначный – да, повредит. Страшное дело! Сколько бы раз я раньше не задавала этот вопрос в минуту сомнения - поместить ли фото малыша в соц.сетях или нет, всегда ответ "Да, это повредит". И там – в гороскопе - никаких сомнений, четкое и определенное "нет!". Уж я себе в этом могу доверять точно. Видимо среди тысяч и тысяч доброжелателей всегда найдутся люди, кто сольет свой яд в явном или не явном виде, подумает плохое, замыслит гадость. Или позавидует. Или горько посочувствует сам себе так, что поднимет энергетическую волну негатива масштабов цунами. А вы спрашиваете - зачем закрывать ребенку лицо на фото? Да затем! Наверное, мамы, у которых подписчиков чуть меньше и в основном это родственники и близкие друзья, могут не опасаться. Я очень за них рада», — объясняла она свое решение.

Напомним, что сын, Вячеслав Сергеевич Володин, родился у 40-летней телеведущей Василисы Володиной 3 января. Тогда она поделилась одной из редких теперь в ее блоге фотографий.

Фото: instagram.com