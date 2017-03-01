Отметить наступление весны Василиса Володина решила, опубликовав фотографию своей дочери с букетом ярких цветов. Вика становится все больше похожей на маму. Правда, подписчики телеведущей решили, что девочка скорее пошла в папу: «А я бы сказала, дочка очень на отца похожа», «У вашей дочи глаза папы, а улыбка мамы», «На фоне этих цветов Виктория ещё краше!».
Всех с наступившей весной! Наиболее частый вопрос по моему новому «Астрологическому beauty-календарю» https://www.astrogift.ru/calendar/beauty.shtml за последние сутки - так ли важно выбирать ЛИЧНО день для маникюра или окрашивания волос? Мое мнение – важно. И именно лично. Думаю, все встречались с ситуацией, когда человек в соседнем кресле выглядит на миллион, а Ваш мастер явно что-то упустил… Но, если быть откровенной, мой календарь адресован не столько тем, кто идет к парикмахеру или мастеру маникюра (пережить неудачный цвет волос или криво отрезанную челку можно, это поправимо). Я разрабатывала его, прежде всего, для планирования серьезных процедур – долгих, дорогостоящих и небезопасных. Химический пилинг, например - хочется освежить цвет лица, а не ходить с воспаленной кожей несколько месяцев, как это бывает. Или инъекции – можно визуально резко помолодеть, или сделать их в неудачный день, пережить адскую боль и думать, как лучше ликвидировать папулы. Или, пройдя курс из 15 сеансов на аппарате RF за 150 тыс. рублей, осознать, что за эти деньги можно было уже и пластику сделать, а результат получить более явный. Почему кто-то не нарадуется процедуре, а кто-то в ужасе от нее? Ответ – личный гороскоп. Личный подбор дня. И заказ календаря (6 000 рублей за полгода) не только стоит меньше любых серьезных процедур, но и сэкономит Вам массу нервов и здоровья. #василисаволодина #астролог #астрология #прогноз #давайпоженимся #календарькрасоты #beauty_календарь
Напомним, Василиса Володина замужем за своим директором Сергеем Володиным. В январе 2015 года у супругов родился сын Вячеслав.
Фото: Instagram