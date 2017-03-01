Отметить наступление весны Василиса Володина решила, опубликовав фотографию своей дочери с букетом ярких цветов. Вика становится все больше похожей на маму. Правда, подписчики телеведущей решили, что девочка скорее пошла в папу: «А я бы сказала, дочка очень на отца похожа», «У вашей дочи глаза папы, а улыбка мамы», «На фоне этих цветов Виктория ещё краше!».

Напомним, Василиса Володина замужем за своим директором Сергеем Володиным. В январе 2015 года у супругов родился сын Вячеслав.

Фото: Instagram