«Мои»: муж Леры Кудрявцевой показал жену и дочь в одинаковой зимней одежде
Фото: www.instagram.com/leratv/
В Instagram Леры и Игоря появились милые семейные фото и видео, снятые во время зимних развлечений на горке. Телеведущая показала, как ее муж катается с дочкой Машей на ватрушке, а хоккеист заснял своих любимых девочек в одинаковой одежде. Лера гуляла в яркой парке, а Маша — в комбинезоне такой же расцветки.
«Мои», — нежно подписал Игорь Макаров фото.
Фото: www.instagram.com/igor_makarov25/
Игорь Макаров и Лера Кудрявцева счастливы вместе уже 8 лет, 7 из них — в браке. Они не обращают внимания на клеветников и завистников, попрекающих их разницей в возрасте, и в любви и согласии растят дочь Машу.
Лера Кудрявцева рассказывала, что Игорь, которому на момент их знакомства было всего 24 года, произвел на нее молниеносное впечатление. Он вел себя уверенно и даже дерзко. «Он так командовал, что я почувствовала себя радом с ним маленькой девочкой. В общем, до первой близости я продержалась 8 часов», — рассказывала пикантные подробности Лера.
Кудрявцева долгое время не распространялась о том, как живет ее семья — взрослый сын Жан с женой и сыном. Но потом Лера призналась, что ей все это надоело. Она опубликовала фото с внуком Левой и написала: «Я баба Лера». С тех пор невестка и внук стали чаще появляться в Instagram своей знаменитой родственницы.
Ранее Игорь Макаров впервые показал фото своей молодой и красивой мамы, и подписчики решили, что она копия его жены.
Фото и видео: Instagram Игоря Макарова и Леры Кудрявцевой
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