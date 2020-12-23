«Мои»: муж Леры Кудрявцевой показал жену и дочь в одинаковой зимней одежде

Игорь Макаров и Лера Кудрявцева счастливы вместе уже 8 лет, 7 из них — в браке. Они не обращают внимания на клеветников и завистников, попрекающих их разницей в возрасте, и в любви и согласии растят дочь Машу.

Лера Кудрявцева рассказывала, что Игорь, которому на момент их знакомства было всего 24 года, произвел на нее молниеносное впечатление. Он вел себя уверенно и даже дерзко. «Он так командовал, что я почувствовала себя радом с ним маленькой девочкой. В общем, до первой близости я продержалась 8 часов», — рассказывала пикантные подробности Лера.

Кудрявцева долгое время не распространялась о том, как живет ее семья — взрослый сын Жан с женой и сыном. Но потом Лера призналась, что ей все это надоело. Она опубликовала фото с внуком Левой и написала: «Я баба Лера». С тех пор невестка и внук стали чаще появляться в Instagram своей знаменитой родственницы.

Ранее Игорь Макаров впервые показал фото своей молодой и красивой мамы, и подписчики решили, что она копия его жены.