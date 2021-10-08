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Большие перемены: сын Джанабаевой и Меладзе ушел из семьи

17-летний первенец бывшей солистки группы «ВИА Гра» Альбины Джанабаевой и музыканта Валерия Меладзе Константин решил съехать от родителей и начать самостоятельную жизнь. Супруги немного обеспокоены спонтанным решением наследника, ведь он еще не является совершеннолетним.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Альбина Джанабаева с сыном Константином

Фото: @albinadzhanabaeva/Instagram

Джанабаева рассказала, что Константин принял решение уехать учиться и жить отдельно от родителей. Сама певица немного расстроена выбором сына и пока не может привыкнуть к его отсутствию.

Сыновья Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе

«Наш старший сын Константин уехал учиться и в некоторой степени выпорхнул — конечно, это повлияло на нашу жизнь. Я в связи с этим столкнулась с новыми для себя переживаниями. Наверное, еще не готова отпустить его. Себя помню в 17 лет, меня уже ничто не могло вернуть в родительский дом. А с другой стороны, я как мама испытываю некий шок», — поделилась Альбина журналу ОК!.

Теперь все внимание в семье Меладзе и Джанабаевой максимально направлено на младшую дочь Агату, которая появилась на свет в этом году, и 7-летнего сына Луку.

Напомним, старший наследник супругов Константин появился на свет в 2004 году, когда пара скрывала свои отношения, а Валерий Меладзе состоял в браке с первой женой Ириной.

Фото и видео: Instagram, Global Look Press