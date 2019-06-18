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«Мой любимый, с днем рождения»: Алла Пугачева нежно поздравила Максима Галкина с 43-летием

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Максим Галкин и Алла Пугачева

Фото: Instagram
К поздравлениям присоединились друзья и коллеги артиста.

18 июня Максим Галкин отмечает 43-й день рождения. Максим, в своем стиле, поздравил сам себя: «С днём рождения меня!», - написал юморист в Instagram (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Его супруга Алла Пугачева была немногословна в публичном поздравлении, но несмотря на это ее признание получилось нежным и полным чувств: «Мой любимый,с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!».

Ранним утром друг семьи – композитор Игорь Николаев признался, что не представляет, как раньше все жили, не зная Максима. «Макс, даже не представляю, как мы жили до тебя, кажется, что ты был всегда, твой юмор, доброта, эрудиция, ирония! Ты делаешь счастливой Аллу, а заодно и всех нас! Ну а Гарик и Лиза - это ваше главное большое счастье, космические, невероятные, наши любимые прекрасные детки! Просто будь счастлив всегда! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!!», - написал композитор.

К поздравлениям присоединились многочисленные друзья, коллеги и поклонники Максима.

«С днем рождения ! Творческих побед, осуществления мечт, оздоровительных мачт ! Ура !», - написал Гарик Харламов.

«С Днем рождения, Макс , спасибо за дружбу, - поблагодарила Яна Рудковская.

«С Днем Рождения Потрясающего Папу, Мужа, Человека действительно с Большой Буквы. Будь Здоров и с горящими глазами на долгую сценическую Жизнь», - пожелала Лолита Милявская.

«Максим, с днем рождения! И всю вашу чудесную семью с праздником! Будьте всегда здоровы», - поздравление Полины Гагариной.

Максим с детьми

Также Максима Галкина поздравили Юля Савичева, Инна Маликова, Юсиф Эйвазов, Наташа Королева, Павел Деревянко и целая армия поклонников.

Максим отдыхает с Аллой Борисовной

Ранее подписчики Максима в Instagram не раз отмечали, что он выглядит намного моложе своих лет.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Anatoly Lomokhov/ Global Look press

Видео: Instagram

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