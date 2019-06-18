«Мой любимый, с днем рождения»: Алла Пугачева нежно поздравила Максима Галкина с 43-летием

К поздравлениям присоединились многочисленные друзья, коллеги и поклонники Максима.

«С днем рождения ! Творческих побед, осуществления мечт, оздоровительных мачт ! Ура !», - написал Гарик Харламов.

«С Днем рождения, Макс , спасибо за дружбу, - поблагодарила Яна Рудковская.

«С Днем Рождения Потрясающего Папу, Мужа, Человека действительно с Большой Буквы. Будь Здоров и с горящими глазами на долгую сценическую Жизнь», - пожелала Лолита Милявская.

«Максим, с днем рождения! И всю вашу чудесную семью с праздником! Будьте всегда здоровы», - поздравление Полины Гагариной.