«Как будто Максиму 25 лет»: в Сети обсуждают помолодевшего Галкина

42-летний Максим Галкин не только прекрасный телеведущий, но и весьма популярный блогер. В Instagram шоумена более 5,4 миллионов подписчиков, а каждое фото и видео собирает огромное количество лайков и комментариев. Новый снимок Галкина не стал исключением. «Фавн в грейпфрутовых листах» работа неизвестного аугсбуржского художника, мастера молочного плана, около 1520г. Из собрания одной Галереи и двух подземных переходов. #искусство#чтобвыменялюбиликакясебя», — подписал Максим свой фотопортрет руки неизвестного мастера.
«Честный, красивый, добрый человек!», «Столько света от Вас, Максим! А тут Вы - Адонис!», «Макс чем старше тем красивее 😍», «Максим красавец!», «Очень красивый, лет на 10 моложе», «Амурчик. Очаровашка😍», «Этот ;Фавн", смею вам заметить, с 1520 года очень шикарно сохранился», «Лет 25», «Максим, Вы потрясающе выглядите, как будто 18 лет», «С каждым годом молодеет, очень приятный мужчина», — восхищаются фолловеры.
Многие отметили, что на этой фотографии наиболее явно видно сходство Максима Галкина с пятилетним сыном Гарри: «Гаррик в будущем», «Максим на этой фотке вылитый Гарик!!!!!», «Детки на вас похожи», «Вот тут видно, как Гарри похож на Вас», «Сын - ваша копия! На этом фото отлично это видно».
А вам нравится новое фото Максима Галкина?
Больше видео из жизни Максима Галкина и его детей вы можете найти здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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