«Как будто Максиму 25 лет»: в Сети обсуждают помолодевшего Галкина

«Честный, красивый, добрый человек!», «Столько света от Вас, Максим! А тут Вы - Адонис!», «Макс чем старше тем красивее 😍», «Максим красавец!», «Очень красивый, лет на 10 моложе», «Амурчик. Очаровашка😍», «Этот ;Фавн", смею вам заметить, с 1520 года очень шикарно сохранился», «Лет 25», «Максим, Вы потрясающе выглядите, как будто 18 лет», «С каждым годом молодеет, очень приятный мужчина», — восхищаются фолловеры.

Многие отметили, что на этой фотографии наиболее явно видно сходство Максима Галкина с пятилетним сыном Гарри: «Гаррик в будущем», «Максим на этой фотке вылитый Гарик!!!!!», «Детки на вас похожи», «Вот тут видно, как Гарри похож на Вас», «Сын - ваша копия! На этом фото отлично это видно».