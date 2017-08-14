Максим Галкин показал новые фотографии жены и дочки

Максим Галкин — идеальный муж и отец, уверены его поклонники. Все свободное время артист старается проводить с семьей, часто делится в своем Instagram трогательными моментами звездного быта . Например, сегодня артист показал новые снимки прекрасной половины его семьи. «Мои девчонки», — написал он.

«Класс, очень стильные», «Вот пример на фото. Как надо любить жизнь. Восхищаюсь вами Алла Борисовна. Так держать. А дочке пример для подражания. Какая у нее шикарная мама!», «Обе такие красоточки, что просто глаз не отвести», — восхищены фанаты звездной семьи.

Фото: instagram.com