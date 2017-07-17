Актриса стала многодетной мамой

Сегодня стало известно, что Мария Кожевникова стала многодетной мамой. Об этом сообщил портал Super. Актриса родила третьего ребенка несколько дней назад в одной из московских клиник. Пол малыша пока неизвестен. По информации инсайдера, Кожевникову уже выписали из роддома. Сама звезда комментариев по этому поводу пока не давала.