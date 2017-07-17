32-летняя Мария Кожевникова стала мамой в третий раз
1/10
Актриса стала многодетной мамой
Сегодня стало известно, что Мария Кожевникова стала многодетной мамой. Об этом сообщил портал Super. Актриса родила третьего ребенка несколько дней назад в одной из московских клиник. Пол малыша пока неизвестен. По информации инсайдера, Кожевникову уже выписали из роддома. Сама звезда комментариев по этому поводу пока не давала.
Напомним, что о беременности звезды «Универа» стало известно в начале июня. Сейчас у Марии и ее мужа Евгения Васильева подрастают двое сыновей: трехлетний Иван и двухлетний Максим, которые с нетерпением ждали прибавления в семействе.
Фото: instagram.com