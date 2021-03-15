Модель Карли Клосс впервые стала мамой

Модель Карли Клосс и ее супруг, брат зятя Дональда Трампа Джошуа Кушнер, стали родителями. Радостной новостью муж модели поделился в своем блоге в Instagram. Судя по цвету чепчика, у пары родился мальчик.

О скором прибавлении в семействе стало известно в конце года — информацией с западными СМИ поделился один из инсайдеров. Позже сама Карли подтвердила эти новости и опубликовала в своем блоге нежное видео с животом.

Пара встречается с 2012 года, и ради своего супруга звезда шоу Victoria's Secret готова на все — ранее она приняли его веру и начала исповедовать иудаизм.

Ранее мамой стала ее коллега по цеху, известная модель Эмили Ратаковски.

Новорожденного малыша назвали Себастьяном, однако его пол, по настоянию самой мамы, остается под вопросом — Ратаковски не планирует говорить его до 18 лет, когда ребенок определится и сам решит, какого он гендера.