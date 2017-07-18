34-летняя Анна Седокова сообщила, что у нее шесть детей, и показала фото своей четвертой дочери

Не так давно Анна Седокова стала многодетной мамой. Но, как призналась женщина, на самом деле она давно воспитывает пятерых деток, и сегодня обзавелась еще одним малышом. «Привет, меня зовут Мару и я у мамы четвертая дочка и шестой ребенок», — написала популярная певица под трогательной фотографией.

Фанаты тут же попытались подсчитать: «4 дочки: Алина, Моника, Булка и Мару. Но почему 6 детей. 5ый - Гектор. Кто шестой?» — «У нас же еще Баффи есть, но она выросла очень большая и в квартире ей было сложновато уже. Сейчас она живет на ранчо в Малибу», — ответила Анна.

А вы тоже считаете животных своими «детками»? Или относитесь к питомцам более прагматично?

Фото: instagram.com