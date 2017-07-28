Дарья Донцова откровенно рассказала о раке в телевизионном эфире

Несколько лет назад известная писательница Дарья Донцова пережила страшное заболевание — рак. С тех пор она не раз рассказывала о своей борьбе, помогая женщинам с таким же диагнозом поверить в себя и свое излечение. В очередном выпуске программы «Прямой эфир» она рассказала, как повлиял диагноз на жизнь ее семьи.

Узнав о болезни, Донцова не верила в исцеление. Мать семейства решила в первую очередь позаботиться о близких. «Конечно, я думала, что умру. Более того, когда мне сказали, что мне осталось жить несколько месяцев, то я поехала к ближайшей подруге, она работает хирургом и не замужем. Я не понимаю, почему, потому что она идеальная хозяйка, прекрасный человек. Но вот не сложилась у нее личная жизнь. Ее сын — ближайший приятель моей дочери Маши. У нее две собаки, она хорошо готовит, и у нее очень интересная внешность, а это же замечательная жена моему мужу», — цитирует Дарью «СтарХит».

Тогда Донцова не понимала всей комичности этой ситуации. «Оксана, у меня вот такая ситуация, ты должна выйти замуж за Александра Ивановича», — огорошила она подругу. «Хорошо-хорошо. Только сядь и успокойся», — ответила та и посоветовала ей врача.

Несмотря на отсутствие денег, будущая писательница тогда работала обычным репетитором немецкого языка, а ее супруг был научным работником, Дарья взялась за лечение. Помогли слова молодого доктора: «Да, ситуация нелегкая. Но мы с вами справимся».

Ее пугало отражение в зеркале, чтобы не набрать слишком много лишних килограммов, женщина села на диету и занялась спортом. Мать пообещала одиннадцатилетней дочери справиться с болезнью и слержала слово: «Она мне поверила, и я не имела права умереть».

Этим летом Дарья отпраздновала 65-летие. Сейчас она чувствует себя хорошо, рецидивов нет. 18 химиотерапий и 4 операции помогли ей победить недуг. «Это не страшно, просто неприятно. Любая девушка, у которой был токсикоз, меня поймет», — поделилась она впечатлениями. Оптимизм и спорт присутствуют в ее жизни по сей день.

Фото: globallookpress.com