Дарья Донцова вот уже 34 года замужем за доктором психологических наук, профессором МГУ Александром Ивановичем. По словам писательницы, залог счастливого брака – в женском терпении, умении прощать, не копить обиды и решать бытовые проблемы.

Публикация от Дарья Донцова (@dontsova_official) Май 31 2017 в 1:09 PDT

Как утверждает Дарья, если бы ей изменил муж, она просто не стала бы обращать на это внимание, как это делает ее подруга, чей супруг периодически ходит налево: «У меня есть подруга с сорокалетним стажем брака и пятью детьми, у которой муж, очень обеспеченный человек, все время ходит налево. Наивный супруг думает, что жена ничего не подозревает. Каждый раз мужчина очень «угрызается» и когда приходит домой, на его руке висит очередная шуба. Подруга тихо хихикает, вешает манто в огромный шкаф к другим ста пятидесяти пяти меховым изделиям и продолжает жить дальше». По мнению Донцовой, это вполне счастливый брак, который устраивает и мужа, и жену.

Публикация от Дарья Донцова (@dontsova_official) Май 22 2017 в 12:47 PDT

Сама же писательница считает, что следить за любимым мужем по крайней мере неприлично, ведь «должна же быть женская порядочность». К тому же, как утверждает Дарья, мужчину крайне сложно увести из семьи, ведь он цепляется даже за «плохой очаг».

«По ошибке телефон супруга набрал ваш номер, и вы слышите разговор мужа с любовницей, – надо прервать звонок и подумать: почему он сейчас не со мной, а с любовницей? Он неуправляемый бабник? Тогда зачем вы за него замуж выходили? Или это вы довели его до похода к другой женщине своими бесконечными требованиями и командирским тоном? Если спросить тех, кто находится по другую сторону баррикады, то любовницы расскажут, как трудно увести мужчину из семьи. Мужчины цепляются даже за плохой очаг. Жене надо очень постараться, чтобы супруг от нее ушел. И на вопрос: «Кто виноват?» надо отвечать: «Я», - заявила писательница в интервью порталу WDay.ru.

Фото: instagram.com