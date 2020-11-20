«Мне нужна батарейка»: Лиза Арзамасова пожаловалась на усталость

«Она обязательно будет. Энергии Вам! А вечером мы все поддержим Вас, Лиза. Все будет хорошо!», «Да, Лизонька, нам всем сегодня не хватает солнечной батарейки, хотя бы не надолго», «Сама солнышко!!! Красавица прекрасная!!!», «Впереди зима. Заряда не будет», «Солнышка не хватает- это точно!», «Лизочка, вы сами как солнышко», «А у меня настроение уже поднялось, глядя на Вас, спасибо что дарите позитив своей солнечной улыбкой!», «Желаем Вам энергии, конечно же лучше солнечной и чтобы день прошёл удачно и без огорчений», «Вы и сами энерджайзер)», «А у меня теперь появилась батарейка Лиза, посмотрю на ее фото - и энергии прибавляется, хочется танцевать, заниматься спортом, делать что-то весёлое », «», «»

Поддержал свою возлюбленную и Илья Авербух: «Всё будет хорошо...!!!:)уверен!!!».

Ранее Лиза произвела фурор в сети, появившись на улицах в кимоно и грубых ботинках.