Лиза Арзамасова в кимоно и грубых берцах устроила дефиле на улицах города

Арзамасова позирует в наряде по мотивам японского национального костюма. Актриса примерила кимоно цвета мокрого асфальта с лаконичным принтом. Главным героем аутфита стал широкий пояс-оби с принтом в насыщенных морковных тонах. Стилизованный восточный look завершили грубые ботинки-берцы на тракторной подошве и плотные черные колготки. Финальные штрихи образа — пара ювелирных деталей и яркий мейкап с акцентом на глазах.

Поклонники не жалели комплиментов для любимой актрисы. «Необычно! Но во всех ты, душечка, нарядах хороша!», «Ох, какая девушка эффектная», «Как здорово! Классный образ», «Каждый новый образ заставляет играть новыми оттенками вашу красоту», «Какой интересный дизайн!», «Безумно красиво», «Такой интересный образ, и не узнать сразу!», «Как всегда обворожительна», — пишут в комментариях.