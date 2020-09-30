«Мне еще есть, чем заняться»: больная раком Шэннен Доэрти снялась для глянцевого журнала

Рак у актрисы диагностировали в 2015 году – она долго лечилась и достигла определенных успехов. В 2017 году у нее наступила ремиссия. Однако радоваться пришлось недолго – в феврале этого года на шоу Good Morning America Доэрти рассказала, что врачи вновь обнаружили у нее раковые клетки.

Актриса признается, что сначала не хотела делиться с поклонниками своей бедой, однако позже все же пришла к решению сообщить о возвращении болезни. Добавила, что сдаваться она не собирается.

Актриса призналась, что это известие ее шокировало, принять новость было сложно. Однако она сохраняет присутствие духа и желает всем, кто столкнулся с такой бедой, того же.

«Наша жизнь не заканчивается, когда нам рассказывают о диагнозе. Нам еще есть, чем заняться», – говорит Доэрти.