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«Мне еще есть, чем заняться»: больная раком Шэннен Доэрти снялась для глянцевого журнала

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Архивная фото, Шэннен Доэрти

Фото: www.instagram.com/theshando/?hl=ru

Актриса опубликовала анонс на фотосессию в своем Instagram.

Шэннен Доэрти, звезда сериалов «Зачарованные» и «Беверли Хиллс-9020010» которая борется с раком четвертой стадии, снялась для глянцевого журнала.

О фотосессии для журнала Elle USA она рассказала в своем Instagram.

Подписчики оценили боевой дух актрисы и отметили, что фотосессия удачная.

«Фотографии просто сумасшедшие», «Вы выглядите красивой и здоровой. Я тоже перенесла рак четвертой стадии», «Вы – королева», «Я слушала ваше интервью. Ваши слова, ваша сила воли изменили меня», «Вы такая красивая и сильная!», «Вы великолепны. Очень вдохновляет», – пишут подписчики.

Рак у актрисы диагностировали в 2015 году – она долго лечилась и достигла определенных успехов. В 2017 году у нее наступила ремиссия. Однако радоваться пришлось недолго – в феврале этого года на шоу Good Morning America Доэрти рассказала, что врачи вновь обнаружили у нее раковые клетки.

Актриса признается, что сначала не хотела делиться с поклонниками своей бедой, однако позже все же пришла к решению сообщить о возвращении болезни. Добавила, что сдаваться она не собирается.

Актриса призналась, что это известие ее шокировало, принять новость было сложно. Однако она сохраняет присутствие духа и желает всем, кто столкнулся с такой бедой, того же.

«Наша жизнь не заканчивается, когда нам рассказывают о диагнозе. Нам еще есть, чем заняться», – говорит Доэрти.

Фото и видео: Instagram Шэннен Доэрти

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