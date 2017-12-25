22-летняя гимнастка Маргарита Мамун рассказала о причинах ухода из большого спорта и своей новой жизни.

«Мне было очень нелегко. Несколько месяцев я взвешивала все за и против. Но решающую роль сыграли проблемы со здоровьем — после Олимпийских игр я прошла несколько курсов лечения спины и на последнем обследовании, посовещавшись со своей командой, все-таки решила покинуть большой спорт», — призналась Рита.

В ноябре прославившаяся своей победой на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро гимнастка Маргарита Мамун завершила спортивную карьеру. В откровенной беседе с редактором WMJ.ru она рассказала о настоящей причине своего решения и жизни после спорта.

Новая жизнь оказалась полной приятных «бонусов»: уютная семейная жизнь с пловцом Александром Сухоруковым, ремонт в их общем жилище, время для себя, мысли о детях и дальнейших проектах. «Просыпаюсь в девять утра, делаю легкую зарядку, готовлю завтрак себе и Саше. Днем занимаюсь домашними делами, езжу на съемки или же встречаюсь с командой по поводу будущих проектов. <...> Хочу внести свой вклад в развитие любимого спорта в регионах», — скромно признается Мамун.

Часто бывшие спортсмены меняются до неузнаваемости, отказавшись от привычных ежедневных тренировок. Для поддержания фигуры Маргарита старается вести здоровый образ жизни и активно занимается пилатесом: «У меня нет специальной диеты. Однако я прислушиваюсь к своему организму и стараюсь придерживаться правильного питания. Обычно ем нежирное мясо, рыбу, овощи. <...> Я по-прежнему занимаюсь спортом, хожу в зал и делаю некоторые упражнения из гимнастической ОФП (Общая физическая подготовка — прим. ред.). Кроме этого, очень люблю пилатес: он укрепляет мышцы спины и делает их более эластичными».

Есть у 22-летней спортсменки и слабости: «Как и все девушки, иногда люблю побаловать себя сладким. Особенно не могу устоять перед шоколадным маффином».