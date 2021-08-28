Младший сын Валерии и его супруга отметили первую годовщину брака

Не осталась в стороне и сама Валерия. «Прекрасные наши детки! Поздравляем! Так держать!» — написала 53-летняя певица.

Торжество по случаю создания новой семьи состоялось в прошлом году в роскошном загородном клубе. Организацией и расходами на свадьбу Арсений Шульгин занимался лично, не прибегая к помощи родителей. Самым запоминающимся и трогательным моментом стал танец молодоженов под песню Валерии.