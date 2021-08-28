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Младший сын Валерии и его супруга отметили первую годовщину брака

Арсений и Лиана Шульгины обменялись поздравлениями в социальных сетях. К ним присоединилась и Валерия. Ее младший сын женился на Лиане Волковой год назад, в последние выходные августа. До этого пара встречалась только один год, а замуж девушка выходила, будучи на 5 месяце беременности. Эти обстоятельства породили предположения о том, что союз продержится недолго, однако насыщенная семейная жизнь пары за год положила конец пересудам.
Младший сын Валерии и его супруга отметили первую годовщину брака

В последние выходные августа первую годовщину своего брака отмечают Арсений и Лиана Шульгины. В честь этого события пара обменялась поздравлениями в соцсетях. При этом младший сын певицы Валерии на стал посвящать этому отдельный пост, разместив упоминание о годовщине в сторис. А вот Лиана поделилась снимками из недавнего путешествия в Париж и высказалась весьма эмоционально.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кадр из сторис Арсения Шульгина

Фото: Instagram

«Любимый, спасибо за то, что ты делаешь меня счастливой 365 дней в году! Я ОЧЕНЬ тебя люблю!️ Сегодня год, как мы стали семьей», — написала Лиана Шульгина, добавив в конце дату бракосочетания.

Не осталась в стороне и сама Валерия. «Прекрасные наши детки! Поздравляем! Так держать!» — написала 53-летняя певица.

Торжество по случаю создания новой семьи состоялось в прошлом году в роскошном загородном клубе. Организацией и расходами на свадьбу Арсений Шульгин занимался лично, не прибегая к помощи родителей. Самым запоминающимся и трогательным моментом стал танец молодоженов под песню Валерии.

Фото и видео: Instagram

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