Младший сын Валерии и его супруга отметили первую годовщину брака
В последние выходные августа первую годовщину своего брака отмечают Арсений и Лиана Шульгины. В честь этого события пара обменялась поздравлениями в соцсетях. При этом младший сын певицы Валерии на стал посвящать этому отдельный пост, разместив упоминание о годовщине в сторис. А вот Лиана поделилась снимками из недавнего путешествия в Париж и высказалась весьма эмоционально.
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Фото: Instagram
«Любимый, спасибо за то, что ты делаешь меня счастливой 365 дней в году! Я ОЧЕНЬ тебя люблю!️ Сегодня год, как мы стали семьей», — написала Лиана Шульгина, добавив в конце дату бракосочетания.
Не осталась в стороне и сама Валерия. «Прекрасные наши детки! Поздравляем! Так держать!» — написала 53-летняя певица.
Торжество по случаю создания новой семьи состоялось в прошлом году в роскошном загородном клубе. Организацией и расходами на свадьбу Арсений Шульгин занимался лично, не прибегая к помощи родителей. Самым запоминающимся и трогательным моментом стал танец молодоженов под песню Валерии.
Фото и видео: Instagram
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