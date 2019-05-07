Младшие сестры Энрике Иглесиаса вышли в свет в одинаковых платьях

Виктория и Кристина Иглесиас — сестры известного музыканта Энрике Иглесиаса. 18-летние девушки редко выходят в свет, предпочитая вести жизнь обычных подростков. Однако совсем незамеченными им оставаться не удается: близняшки ведут блоги в Instagram, на которые подписано 90,6 и 95,4 тысяч пользователей соответственно.

Однако для бала костюма Met Gala, который прошел в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, красавицы сделали исключение. Девушки выбрали для красной дорожки одинаковые платья Oscar de la Renta.