«Мисс Офис — 2021» по версии Passion.ru стала 34-летняя конкурсантка из Португалии: фото
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Фото: Макс Светский/Passion.ru
В Москве уже в 12 раз состоялся финал конкурса «Мисс Офис». В этом году из 130 претенденток были отобраны 30 самых интересных и красивых соискательниц, которые и поборолись за корону в решающем этапе. Среди претенденток на главный приз были не только россиянки, но и представительницы других государств: Чехии, Казахстана, Грузии, Португалии.
И именно конкурсантка из последней страны приглянулась читательницам Passion.ru. 34-летняя Татьяна Лосева из португальского города Портимао стала победительницей голосования, открытого на сайте.
Татьяна окончила португальский Университет в Алгарве, работает бухгалтером в ондной из компаний этой страны.
«Не боюсь принимать решения и брать на себя ответственность. Считаю себя смелой, потому что научилась действовать вопреки страху. Мне нравится выходить из зоны комфорта. Восхищаюсь профессиональными людьми — они вдохновляют на достижения», — говорит о себе Татьяна.
В подарок от портала конкурсантка получила профессиональную фотосессию и интервью, которое скоро можно будет прочесть на Passion.ru.
Фото и видео: Макс Светский/Passion.ru