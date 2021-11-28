«Мисс Офис — 2021» по версии Passion.ru стала 34-летняя конкурсантка из Португалии: фото

В Москве уже в 12 раз состоялся финал конкурса «Мисс Офис». В этом году из 130 претенденток были отобраны 30 самых интересных и красивых соискательниц, которые и поборолись за корону в решающем этапе. Среди претенденток на главный приз были не только россиянки, но и представительницы других государств: Чехии, Казахстана, Грузии, Португалии.

И именно конкурсантка из последней страны приглянулась читательницам Passion.ru. 34-летняя Татьяна Лосева из португальского города Портимао стала победительницей голосования, открытого на сайте.